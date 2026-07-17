Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε συνέντευξη στο «CLUB 1908» και μίλησε για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ και στον Παναθηναϊκό, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του για τους στόχους της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που έχει μάθει να διεκδικεί κάθε διαθέσιμο τίτλο, υπογραμμίζοντας ότι αυτός θα είναι και ο βασικός στόχος της ομάδας τη νέα χρονιά.

Δείτε αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Αυτός ο σύλλογος έχει δημιουργηθεί για να διεκδικεί κάθε τίτλο - Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε»

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«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ»

«Πρέπει να είμαστε οικογένεια - Οι φίλαθλοι είναι το σημαντικότερο κομμάτι»