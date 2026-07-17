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Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Ντέσερς, σε φουλ ρυθμούς ο Πελίστρι

Θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σίριλ Ντέσερς συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, ενώ σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε ο Φακούντο Πελίστρι.

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Ντέσερς, σε φουλ ρυθμούς ο Πελίστρι
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της νέας αγωνιστικής περιόδου απέναντι στην Πάκσι (23/07), στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Η προπόνηση της Παρασκευής (17/07) επιφύλασσε δύο ευχάριστα νέα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Σίριλ Ντέσερς συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε μέρος του προγράμματος, πραγματοποιώντας ακόμα ένα βήμα προς την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε χωρίς περιορισμούς.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στο φιλικό απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης. Όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν σε υψηλότερη ένταση.

Η προπόνηση ξεκίνησε με ασκήσεις κινητικότητας, ενεργοποίησης και αλλαγών κατεύθυνσης, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε rondo, με έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και την άμεση αντίδραση μετά την απώλειά της. Ακολούθησαν ασκήσεις ανάπτυξης και κυκλοφορίας της μπάλας, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται με παιχνίδια ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών.

Σε αυτές τις ασκήσεις, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ένταση των μονομαχιών, στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων, στην άμεση μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και στην αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι σε περιορισμένους χώρους.

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