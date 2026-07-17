Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιασμένος στην πρώτη του επίσκεψη στο T-Center ο Γιαμπουσέλε

Ο Γάλλος φόργουορντ συνεχίζει να γνωρίζει το νέο του περιβάλλον, καθώς μία ημέρα μετά την άφιξή του στην Αθήνα επισκέφθηκε το νέο «σπίτι» του.

Ο Γιαμπουσέλε έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο γήπεδο των «πράσινων», με την κάμερα να καταγράφει την αντίδρασή του μπροστά στα λάβαρα που κοσμούν το γήπεδο.

Ο πρώην NBAer έδειξε εντυπωσιασμένος από την ιστορία και τις επιτυχίες του συλλόγου, μένοντας για λίγα δευτερόλεπτα να τα παρατηρεί.

Το βίντεο που ανέβασε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός: