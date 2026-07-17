Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιασμένος στην πρώτη του επίσκεψη στο T-Center ο Γιαμπουσέλε
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρέθηκε στο T-Center μία ημέρα μετά την άφιξή του στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό AKTOR κι εντυπωσιάστηκε από τα λάβαρα που κοσμούν την έδρα των «πράσινων».
Ο Γάλλος φόργουορντ συνεχίζει να γνωρίζει το νέο του περιβάλλον, καθώς μία ημέρα μετά την άφιξή του στην Αθήνα επισκέφθηκε το νέο «σπίτι» του.
Ο Γιαμπουσέλε έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο γήπεδο των «πράσινων», με την κάμερα να καταγράφει την αντίδρασή του μπροστά στα λάβαρα που κοσμούν το γήπεδο.
Ο πρώην NBAer έδειξε εντυπωσιασμένος από την ιστορία και τις επιτυχίες του συλλόγου, μένοντας για λίγα δευτερόλεπτα να τα παρατηρεί.