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Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιασμένος στην πρώτη του επίσκεψη στο T-Center ο Γιαμπουσέλε

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρέθηκε στο T-Center μία ημέρα μετά την άφιξή του στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό AKTOR κι εντυπωσιάστηκε από τα λάβαρα που κοσμούν την έδρα των «πράσινων».

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιασμένος στην πρώτη του επίσκεψη στο T-Center ο Γιαμπουσέλε
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Ο Γάλλος φόργουορντ συνεχίζει να γνωρίζει το νέο του περιβάλλον, καθώς μία ημέρα μετά την άφιξή του στην Αθήνα επισκέφθηκε το νέο «σπίτι» του.

Ο Γιαμπουσέλε έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο γήπεδο των «πράσινων», με την κάμερα να καταγράφει την αντίδρασή του μπροστά στα λάβαρα που κοσμούν το γήπεδο.

Ο πρώην NBAer έδειξε εντυπωσιασμένος από την ιστορία και τις επιτυχίες του συλλόγου, μένοντας για λίγα δευτερόλεπτα να τα παρατηρεί.

Το βίντεο που ανέβασε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

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