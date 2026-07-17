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Λυσάνδρου: «Υποχρέωση να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί η ΑΕΚ στην κορυφή»

Ο CEO της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, μίλησε μετά την κλήρωση της Super League, για τη νέα σεζόν, τους στόχους της πρωταθλήτριας Ένωσης και τις βραβεύσεις των Νίκολιτς και Πινέδα.

Βαγγέλης Πάτας

Λυσάνδρου: «Υποχρέωση να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί η ΑΕΚ στην κορυφή»
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Το βράδυ της Πέμπτης (16/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27.

Ο Μηνάς Λυσάνδρου παραχώρησε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με τον CEO της ΠΑΕ ΑΕΚ να αναφέρεται στην πρόκληση που έχει μπροστά της η Πρωταθλήτρια Ελλάδας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, στάθηκε στο επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για ακόμα πιο ανταγωνιστική σεζόν, ενώ σχολίασε και τις βραβεύσεις των Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα.

Οι δηλώσεις του Μηνά Λυσάνδρου

Για τη φανταστική περσινή χρονιά της ΑΕΚ και τη διατήρηση των σκήπτρων τη νέα σεζόν: «Ναι, λένε ότι τα μεγαλύτερα κλισέ είναι οι μεγαλύτερες αλήθειες φαντάζομαι. Είναι δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή, είναι ακόμα δυσκολότερο να διατηρηθείς σε αυτή. Όμως, έχουμε την υποχρέωση να δουλέψουμε, να οργανωθούμε, να προπονηθούμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθούμε στην κορυφή».

Για το τι πρωτάθλημα περιμένει φέτος και αν θα είναι πιο δύσκολο: «Νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι κάθε χρόνο βλέπουμε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα. Άρα, για ποιο λόγο να μην είμαστε αισιόδοξοι ότι και η σεζόν 2026/27 θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη και πάει λέγοντας».

Για τις βραβεύσεις των Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα, αλλά και ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΚ: «Άξιες βραβεύσεις, ψήφισε ο κόσμος, επομένως όταν είναι κάτι που προκύπτει μέσα από τον κόσμο, είναι κάτι τόσο αντικειμενικό και τόσο σταθερό και τόσο ισχυρό που δεν χωρά κάποιο άλλο σχόλιο. Συγχαρητήρια και στους δύο και εύχομαι η ΑΕΚ και οι άνθρωποί της να λαμβάνουν αντίστοιχα βραβεία κάθε χρόνο».

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