Supercan: Η αγαπημένη σου Coca-Cola σε νέα συσκευασία για μεγαλύτερες στιγμές απολαύσης!!

Η αγαπημένη σου Coca-Cola αποκτά μια νέα, πιο εντυπωσιακή συσκευασία, προσφέροντας την ίδια μοναδική γεύση της Coca-Cola σε μια εμπειρία που παρατείνει τη στιγμή της απόλαυσης. Διαθέσιμη στις εκδοχές Original Taste και Zero Sugar, η νέα συσκευασία συνδέεται με τη μουσική και τις εμπειρίες που αγαπούν οι νέοι, δίνοντάς παράλληλα στο κοινό την ευκαιρία να διεκδικήσει εισιτήρια για μερικά από τα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας.

Το Supercan επαναφέρει το κάθετο λογότυπο του brand, ενώ παράλληλα εισάγει ένα ανανεωμένο, πιο νεανικό και σύγχρονο design στην πλαϊνή πλευρά της συσκευασίας. Σχεδιασμένη για να εκφράζει τον τρόπο ζωής της νέας γενιάς, η καινούργια συσκευασία είναι ιδανική για τιςστιγμές με την παρέα, σε μια βόλτα στα αγαπημένα μας μέρη ή σε μια συναυλία που περίμενες καιρό. Έτσι, γίνεται μέρος των εμπειριών που αξίζει να ζεις και να μοιράζεσαι με τους αγαπημένους σου.

Ταυτόχρονα, μπαίνοντας στο coca-cola.gr, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πάνω από 500 εισιτήρια για τα σημαντικότερα μουσικά events της χρονιάς, βάζοντας τον κωδικό που θα βρουν κάτω από τις συσκευασίες. Από εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στο Release Athens Festival και το Ejekt Festival, μέχρι την περιοδεία του APON και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Supercan φέρνει τους καταναλωτές πιο κοντά στις μουσικές εμπειρίες που αγαπούν και θέλουν να μοιράζονται.

Το νέο Supercan είναι ήδη διαθέσιμο κατά προτεραιότητα σε σημεία μικρής λιανικής σε όλη την Ελλάδα, και η επικοινωνία του πλαισιώνεται μέσα από έναν συνδυασμό Digital & Social Media ενεργειών και Out of Home παρουσίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εντυπωσιακή τοιχογραφία του brand στον Κεραμεικό, μια δημιουργική έκφραση της νέας καμπάνιας που θα μπορούν να απολαύσουν οι καταναλωτές μέσα στον επόμενο μήνα.

Η Μάρθα Οστιούνη, Senior Marketing Manager για την Ελλάδα καιτην Κύπρο δήλωσε σχετικά: «Για εμάς, κάθε νέα πρωτοβουλία της Coca-Cola αποτελεί μια ευκαιρία να εξελίσσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με το κοινό μας. Το Supercan συνδυάζει την εμβληματική κληρονομιά του brand με μια νέα, μεγαλύτερη εμπειρία απόλαυσης, σχεδιασμένη για στιγμές που διαρκούν περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη αξία. Παράλληλα, μέσα από τη δημιουργικότητα, τη μουσική και τις εμπειρίες που εκφράζουν τη νέα γενιά, συνεχίζουμε να φέρνουμε την Coca-Cola στις στιγμές που έχουν σημασία. Εκεί όπου η απόλαυση, η σύνδεση και η κοινή εμπειρία δημιουργούν αναμνήσεις».