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Ολυμπιακός: Τρίτο φιλικό τεστ κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζει τις δυνάμεις του κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ, στο τρίτο φετινό φιλικό παιχνίδι του.

Ολυμπιακός: Τρίτο φιλικό τεστ κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Ολυμπιακός μετά από ένα σύντομο διάλλειμα επέστρεψε στη Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, μετρώντας αντίστροφα για τα προκριματικά του Champions League (4-5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι, 11-12 του μήνα ο επαναληπτικός).

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν νέο κύκλο φιλικών αναμετρήσεων, καθώς την Παρασκευή (17/7) θα αντιμετωπίσουν τη Φορτούνα Σιτάρντ.

Στα δύο προηγούμενα η ομάδα του Χοσέ Λουίν Μεντιλίμπαρ επικράτησε με 2-1 της Ρακόφ και ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λέουβεν.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ θα ξεκινήσει στις 19:30 ώρα Ελλάδας. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1HD.

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