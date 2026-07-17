Ολυμπιακός: Τρίτο φιλικό τεστ κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα σύντομο διάλλειμα επέστρεψε στη Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, μετρώντας αντίστροφα για τα προκριματικά του Champions League (4-5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι, 11-12 του μήνα ο επαναληπτικός).

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν νέο κύκλο φιλικών αναμετρήσεων, καθώς την Παρασκευή (17/7) θα αντιμετωπίσουν τη Φορτούνα Σιτάρντ.

Στα δύο προηγούμενα η ομάδα του Χοσέ Λουίν Μεντιλίμπαρ επικράτησε με 2-1 της Ρακόφ και ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λέουβεν.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ θα ξεκινήσει στις 19:30 ώρα Ελλάδας. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1HD.