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Μουντιάλ 2026: Ο Σλάβκο Βίντσιτς ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή

Η FIFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, με τον Σλοβένο, Σλάβκο Βίντσιτς να σφυρίζει το Ισπανία – Αργεντινή.

Μουντιάλ 2026: Ο Σλάβκο Βίντσιτς ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή
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Ο Βίντσιτς θα είναι ο ρέφερι του μεγάλου αγώνα που θα κρίνει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Είναι, ενδεχομένως, η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Σλοβένου διαιτητή, ο οποίος θα σφυρίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Μουντιάλ.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ.

Παράλληλα, η FIFA γνωστοποίησε πως τον μικρό τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία θα διευθύνει ο Βενεζουελάνος Χεσούς Βαλενθουέλα.

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