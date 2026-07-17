Μουντιάλ 2026: Ο Σλάβκο Βίντσιτς ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή

Ο Βίντσιτς θα είναι ο ρέφερι του μεγάλου αγώνα που θα κρίνει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Είναι, ενδεχομένως, η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Σλοβένου διαιτητή, ο οποίος θα σφυρίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Μουντιάλ.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ιορδανός Αντχάμ Μαχαντμέ.

Παράλληλα, η FIFA γνωστοποίησε πως τον μικρό τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία θα διευθύνει ο Βενεζουελάνος Χεσούς Βαλενθουέλα.