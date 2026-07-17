Ο Λιονέλ Μέσι στην τελευταία μεγάλη αποστολή του

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ξανά ένα βήμα πριν την απόλυτη δόξα, 90 λεπτά (ή και παραπάνω) από το Holly Grail του ποδοσφαίρου, ή αλλιώς σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει μπροστά του την ευκαιρία να πετύχει κάτι που ελάχιστοι στην ιστορία του ποδοσφαίρου κατάφεραν, οδηγώντας την «Αλμπισελέστε» σε δεύτερη διαδοχική κατάκτηση Μουντιάλ, μετά τον θρίαμβο του 2022 στο Κατάρ.

Πέρα όμως από ακόμη ένα χρυσό κεφάλαιο στη μυθική καριέρα του, ο Μέσι έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και σε ένα συμβολικό επίπεδο. Να σπάσει έναν ιστορικό κύκλο που ακολουθεί την Αργεντινή εδώ και δεκαετίες, ξεπερνώντας τον Ντιεγκίτο και τα επιτεύγματά του.

Γιατί το λέμε αυτό;

Γυρίζοντας πίσω στο 1986, τη χρονιά που ο Μαραντόνα οδήγησε την «Αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου, με τη νίκη 3-2 επί της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό του Μεξικού ουσιαστικά γράφτηκε το πρώτο χρυσό κεφάλαιό του με την Αργεντινή.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το σκηνικό επαναλήφθηκε, μέχρι τον τελικό. Η Αργεντινή ήταν και πάλι εκεί, το ίδιο και η Γερμανία, όμως αυτή τη φορά ο νικητής ήταν άλλος. Τελικό σκορ 1-0 για τα πάνσερ, και το τρόπαιο άλλαξε τελικά χέρια.

Σε ένα παιχνίδι της μοίρας, ο Λίο Μέσι βρίσκεται σε δύο σερί τελικούς του Μουντιάλ, και αυτή τη στιγμή καλείται οδηγήσει την Αργεντινή σε μία ακόμα κατάκτηση τροπαίου, αυτή τη φορά απέναντι στην Ισπανία.

Αν τα καταφέρει, δεν θα προσθέσει απλώς ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του, αλλά θα γίνει ο πρώτος ηγέτης της Αργεντινής που θα οδηγήσει τη χώρα σε δύο διαδοχικές κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας οριστικά πίσω του τις ιστορικές συγκρίσεις με τον Μαραντόνα και δημιουργώντας τη δική του, μοναδική κληρονομιά, ενώ παράλληλα θα κάνει αρκετούς πολέμιούς της Κριστιάνο Ρονάλντο πλευράς να ρίξουν τόνους αμφισβήτησης.

Μέχρι σήμερα, ο απολογισμός του Μέσι σε τελικούς Μουντιάλ είναι απόλυτα ισορροπημένος: μία ήττα (2014) και μία κατάκτηση (2022).

Ο τρίτος τελικός Μουντιάλ της καριέρας του δεν θα κρίνει μόνο αν θα προσθέσει ακόμη ένα αστέρι στη φανέλα της Αργεντινής, αλλά και αν θα μετατρέψει οριστικά το αφήγημα από σπουδαίο νικητή σε έναν ποδοσφαιρικό μύθο δίχως αστερίσκους.

Στις 19 Ιουλίου, ο Μέσι δεν θα παίξει μόνο για ένα ακόμη τρόπαιο αλλά και απέναντι στην ίδια την ιστορία. Και αυτή τη φορά έχει την ευκαιρία όχι να την επαναλάβει, αλλά να την ξαναγράψει. Χωρίς... ορθογραφικά αυτή τη φορά.