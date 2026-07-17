ΑΕΚ: Η Μοντερέι ενεργοποιεί τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ για τον Πινέδα – Η νέα εξέλιξη από το Μεξικό
Η Μοντερέι αποφάσισε να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ενώ έχει συμφωνήσει με τον Μεξικανό μέσο για τετραετές συμβόλαιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.
Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται προ των πυλών της επιστροφής του στο μεξικανικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Αργεντινός δημοσιογράφος.
Όπως αναφέρει ο Μέρλο, η Μοντερέι πήρε την απόφαση να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του 30χρονου μέσου, η οποία ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτησή του από την ΑΕΚ.
Παράλληλα, ο Μέρλο υποστηρίζει ότι η μεξικανική ομάδα έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον διεθνή χαφ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση της Μοντερέι προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Πινέδα.