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ΑΕΚ: Η Μοντερέι ενεργοποιεί τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ για τον Πινέδα – Η νέα εξέλιξη από το Μεξικό

Η Μοντερέι αποφάσισε να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, ενώ έχει συμφωνήσει με τον Μεξικανό μέσο για τετραετές συμβόλαιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

ΑΕΚ: Η Μοντερέι ενεργοποιεί τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ για τον Πινέδα – Η νέα εξέλιξη από το Μεξικό
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Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται προ των πυλών της επιστροφής του στο μεξικανικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Αργεντινός δημοσιογράφος.

Όπως αναφέρει ο Μέρλο, η Μοντερέι πήρε την απόφαση να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του 30χρονου μέσου, η οποία ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτησή του από την ΑΕΚ.

Παράλληλα, ο Μέρλο υποστηρίζει ότι η μεξικανική ομάδα έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον διεθνή χαφ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση της Μοντερέι προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Πινέδα.

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