· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Ζοέλ Ρόκα – Αναχωρεί την Παρασκευή (17/07) για την προετοιμασία στην Ολλανδία

Ο Ζοέλ Ρόκα είναι οριστικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και την Παρασκευή (17/07) ενσωματώνεται στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» στην Ολλανδία.

Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Ζοέλ Ρόκα – Αναχωρεί την Παρασκευή (17/07) για την προετοιμασία στην Ολλανδία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα, με τον 21χρονο αριστερό εξτρέμ να βάζει το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και να γίνεται πλέον ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων».

Η μεταγραφή, η οποία απασχόλησε τους Πειραιώτες για περισσότερο από έναν μήνα, έκλεισε οριστικά, με τον Ισπανό εξτρέμ να δεσμεύεται με πενταετή συμφωνία (4+1 χρόνια). Την Παρασκευή (17/07) αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Ρόκα είχε αφιχθεί στην Ελλάδα από την Τετάρτη (15/07) κι ολοκλήρωσε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παρότι μέχρι και τις τελευταίες ώρες η Τζιρόνα επιχείρησε να τροποποιήσει επιμέρους όρους της συμφωνίας, οι δύο πλευρές έφτασαν τελικά σε οριστική συμφωνία και το βράδυ της Πέμπτης (16/07) έπεσαν οι υπογραφές.

Από την πρώτη στιγμή ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Ρόκα, θεωρώντας τον την ιδανική επιλογή για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:41 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία με Μοντερέι για την πώληση Πινέδα - Το deal για τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ

09:12 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Σλάβκο Βίντσιτς ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή

08:49 MVP

Ο Λιονέλ Μέσι στην τελευταία μεγάλη αποστολή του

08:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Τρίτο φιλικό τεστ κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ - Η ώρα και το κανάλι

08:34 NBA

NBA Summer League: Σούπερ Πουλακίδας στη νίκη των Μάβερικς επί των Θάντερ (vid)

08:13 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η Μοντερέι ενεργοποιεί τη ρήτρα των 8.000.000 ευρώ για τον Πινέδα – Η νέα εξέλιξη από το Μεξικό

08:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Ζοέλ Ρόκα – Αναχωρεί την Παρασκευή (17/07) για την προετοιμασία στην Ολλανδία

06:38 SUPER LEAGUE 2

Στην Athens Kallithea ο Χουχούμης

03:23 EUROLEAGUE

Ανακοινώθηκε από την Παρί ο Τάισον Ετιέν

23:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Μπαχτσέσεχιρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αβράμοβιτς

23:49 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναπτύσσει το δίκτυο scouting στις ΗΠΑ με τον πρωταθλητή Στέλιο Τζούτζη

23:46 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Η Ντιναμό Κιέβου αντίπαλος στο Europa League - Πότε είναι τα ματς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας