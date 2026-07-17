Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Ζοέλ Ρόκα – Αναχωρεί την Παρασκευή (17/07) για την προετοιμασία στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα, με τον 21χρονο αριστερό εξτρέμ να βάζει το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και να γίνεται πλέον ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων».

Η μεταγραφή, η οποία απασχόλησε τους Πειραιώτες για περισσότερο από έναν μήνα, έκλεισε οριστικά, με τον Ισπανό εξτρέμ να δεσμεύεται με πενταετή συμφωνία (4+1 χρόνια). Την Παρασκευή (17/07) αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Ρόκα είχε αφιχθεί στην Ελλάδα από την Τετάρτη (15/07) κι ολοκλήρωσε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Παρότι μέχρι και τις τελευταίες ώρες η Τζιρόνα επιχείρησε να τροποποιήσει επιμέρους όρους της συμφωνίας, οι δύο πλευρές έφτασαν τελικά σε οριστική συμφωνία και το βράδυ της Πέμπτης (16/07) έπεσαν οι υπογραφές.

Από την πρώτη στιγμή ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Ρόκα, θεωρώντας τον την ιδανική επιλογή για το αριστερό άκρο της επίθεσης.