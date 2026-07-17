· Παρί

Ανακοινώθηκε από την Παρί ο Τάισον Ετιέν

Ο Τάισον Ετιέν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί.

Ανακοινώθηκε από την Παρί ο Τάισον Ετιέν
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Ο Τάισον Ετιέν αφήνει το NBA και συνεχίζει την καριέρα του στην Ευρώπη, καθώς η Παρί ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον 26χρονο γκαρντ.

Ο Αμερικανός άσος, με ύψος 1,83 μ., μοίρασε την τελευταία διετία τον χρόνο του ανάμεσα στη G League και το ρόστερ των Μπρούκλιν Νετς, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια με τους Νετς, έχοντας κατά μέσο όρο 7,9 πόντους και 1,7 ασίστ σε 15,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, και πλέον ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στα ευρωπαϊκά παρκέ.

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