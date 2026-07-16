· Μπαχτσεσεχίρ

Η Μπαχτσέσεχιρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αβράμοβιτς

Στη Μπαχτσέσεχιρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξα Αβράμοβιτς.

Η Μπαχτσέσεχιρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αβράμοβιτς
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Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μπαχτσέσεχιρ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλέξα Αβράμοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ προέρχεται από τη Ντουμπάι BC, όπου την περασμένη σεζόν κατέγραψε 9,3 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη EuroLeague.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπαχτσέσεχιρ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον 4ο όμιλο του EuroCup. Η τουρκική ομάδα ενισχύεται σημαντικά στην περιφέρεια, έχοντας διατηρήσει στο ρόστερ της και τον Μαλακάι Φλιν.

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