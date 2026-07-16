Διπλή διάκριση για Πινέδα: MVP και το καλύτερο γκολ της σεζόν στη Super League

Ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025/26, εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Μεξικανός μέσος παρέλαβε το βραβείο στο πλαίσιο της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της «Ένωσης» στην πορεία προς την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Ο Πινέδα πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας 31 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, με απολογισμό πέντε γκολ και δύο ασίστ, αποτελώντας βασικό πυλώνα της μεσαίας γραμμής των «κιτρινόμαυρων».

Παράλληλα, ο Μεξικανός πήρε και το βραβείο του καλύτερου γκολ της σεζόν, εξαιτίας του εντυπωσιακού τέρματος που πέτυχε απέναντι στον ΠΑΟΚ, στη νίκη της «Ένωσης» με 3-0 στα playoffs.

Δείτε το γκολ του Πινέδα: