Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έχουν μπροστά τους μεγάλες προκλήσεις: Οι αγώνες τους σε Γκστάαντ κι Αθήνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν την πορεία τους στα τουρνουά του Γκστάαντ και της Αθήνας, αντίστοιχα, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά των διοργανώσεων.

Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες τενίστες παραμένουν ενεργοί στην τελική ευθεία της αγωνιστικής εβδομάδας και την Παρασκευή (17/7) καλούνται να ξεπεράσουν ακόμα ένα εμπόδιο, διεκδικώντας μία θέση στην τετράδα των τουρνουά τους.

Η Σάκκαρη για μία θέση στα ημιτελικά του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει περίπου στις 19:30 την Αλίσια Παρκς στο Center Court του Stadion Sports Center, με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open WTA 250.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα έχει τη στήριξη του ελληνικού κοινού, το οποίο αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» στις εξέδρες. Η προϊστορία, ωστόσο, δεν είναι υπέρ της, καθώς η Αμερικανίδα (Νο. 70 της παγκόσμιας κατάταξης) έχει επικρατήσει και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους, στο Miami Open του 2026 (6-3, 6-3) και στην Οστράβα το 2022 (5-7, 7-5, 7-5).

Η Σάκκαρη έχει ήδη εξασφαλίσει άνοδο τριών θέσεων στο WTA Ranking, ανεβαίνοντας στο Νο. 34 του κόσμου, ενώ διεκδικεί την πρώτη της συμμετοχή σε ημιτελικό WTA μετά το Qatar Open του 2026. Παράλληλα, παραμένει σε τροχιά για τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, μετά τις επιτυχίες στη Ραμπάτ το 2019 και στη Γουαδαλαχάρα το 2023.

Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Παρκς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δύσκολη αποστολή για τον Τσιτσιπά στο Γκστάαντ

Λίγο νωρίτερα, περίπου στις 19:00, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Άρθουρ Ριντερκνές στα προημιτελικά του ATP 250 του Γκστάαντ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιδιώξει να «χτίσει» πάνω στην πρόσφατη νίκη του απέναντι στον Γάλλο, τον οποίο είχε κερδίσει στον δεύτερο γύρο του ATP 500 του Ρότερνταμ τον περασμένο Φεβρουάριο με 7-5, 6-3.

Η πορεία του στην ελβετική διοργάνωση του έχει ήδη εξασφαλίσει άνοδο 13 θέσεων στο ATP Ranking, φέρνοντάς τον στο Νο. 72 της παγκόσμιας κατάταξης.

Επόμενος στόχος για τον Τσιτσιπά είναι η επιστροφή σε έναν τελικό ATP για πρώτη φορά μετά το Dubai Tennis Championships του 2025, όπου είχε κατακτήσει τον 12ο τίτλο της καριέρας του, συνεχίζοντας παράλληλα την προσπάθειά του να αναρριχηθεί ξανά στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ριντερκνές θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD.