Τα smartwatch που εμπιστεύονται οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου

Ένα smartwatch δεν σου μετράει μονάχα τα βήματα. Sήμερα μπορεί να σου πει αν κοιμήθηκες καλά, πόσο στρεσαρισμένος είσαι, αν η καρδιά σου δουλεύει αποδοτικά και αν μάλλον ήρθε η στιγμή να αφήσεις το τρίτο εσπρέσο για αύριο. Για τους απλούς ανθρώπους είναι κομπλέ όλα αυτά, οι επαγγελματίες πάλι αθλητές έχουν πάει αυτή την ιστορία ένα βήμα πιο πέρα.

Δεν πρόκειται για gadgets που φοριούνται απλώς για... στιλ

Πολλοί χρησιμοποιούν εξειδικευμένες συσκευές όπως τα Garmin, Polar, Suunto και Coros στις προπονήσεις τους, ενώ ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν και το Whoop, μια συσκευή χωρίς καν οθόνη, η οποία καταγράφει συνεχώς δεδομένα όπως μεταβλητότητα καρδιακών παλμών (HRV), ποιότητα ύπνου, επίπεδα αποκατάστασης και συνολική επιβάρυνση του οργανισμού.

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Ο Cristiano Ronaldo για παράδειγμα, έχει συνεργαστεί με την Whoop, χρησιμοποιώντας τη συσκευή για να παρακολουθεί την αποκατάσταση, τον ύπνο και τη συνολική επιβάρυνση του οργανισμού του. Ο Rory McIlroy είναι επίσης από τους πιο γνωστούς αθλητλες της Whoop, όπως και ο Michael Phelps, ο οποίος έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία της ποιοτικής αποκατάστασης.

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Μην ξεχνάμε και τον Mo Farah, ο οποίος έχει δικιά του συνεργασία με τη Huawei, και δεν κάνει βήμα χωρίς κάποιο από τα smartwatches της.

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Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον αρκετές ομάδες βασίζουν μέρος του εβδομαδιαίου προγράμματος προπόνησης στα δεδομένα αυτών των wearables. Αν το σώμα δείχνει ότι δεν έχει αναρρώσει πλήρως, η ένταση μειώνεται. Αν όλα δείχνουν «πράσινο», η προπόνηση ανεβαίνει επίπεδο.

Κάτι που πρέπει να γνωρίζεις

Το να αγοράσεις το ίδιο smartwatch με έναν ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ δεν θα σε κάνει πιο γρήγορο, ούτε και θα σου χαρίσει το αριστερό πόδι του Μέσι. Θα σου δώσει όμως κάτι πολύ χρήσιμο: περισσότερη γνώση για το σώμα σου.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της wearable τεχνολογίας. Δεν αντικαθιστά τον προπονητή ή τον γιατρό, σου δίνει, όμως, πληροφορίες που πριν από λίγα χρόνια είχαν μόνο οι επαγγελματικές ομάδες.

Το μόνο που δεν μπορεί ακόμη να μετρήσει είναι γιατί επιμένεις να λες «ένα τελευταίο επεισόδιο» στις δύο το πρωί. Αν θες μια καλή επιλογή -για γυμναστική- αυτή είναι το HUAWEI WATCH FIT 5 PRO.