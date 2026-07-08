· Ρεάλ Μαδρίτης

Τέλος ο Λεν από τη Ρεάλ

Η ομάδα της Μαδρίτης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Άλεξ Λεν.

Τέλος ο Λεν από τη Ρεάλ
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Τέλος και τυπικά ο Άλεξ Λεν από την Ρεάλ Μαδρίτης. Η «Βασίλισσα» με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Ουκρανό ψηλό να βρίσκεται σε αναζήτηση νέας μπασκετικής στέγης.

Ο Λεν τη φετινή σεζόν είχε περιορισμένο ρόλο την φετινή σεζόν με τους Μαδριλένους και μέτρησε 3 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά 9’10” συμμετοχής σε 23 παιχνίδια της EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Άλεξ Λεν κατέληξαν σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της πορείας του παίκτη στον σύλλογό μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης εύχεται στον ίδιο και στην οικογένειά του καλή τύχη σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.»

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