Live streaming η κλήρωση του BCL: ΑΕΚ, Περιστέρι, Προμηθέας και Κολοσσός μαθαίνουν αντιπάλους
Δείτε σε live streaming την κλήρωση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026/27, όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με τέσσερις ομάδες.
Το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) πραγματοποιείται η κλήρωση της κανονικής περιόδου και των προκριματικών της διοργάνωσης, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ΑΕΚ και το Περιστέρι, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω των προκριματικών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία και θα ξεκινήσει στις 12:30 ώρα Ελλάδας.
Συνολικά 30 ομάδες έχουν εξασφαλίσει απευθείας θέση στην κανονική περίοδο, ενώ ακόμη 24 σύλλογοι θα διεκδικήσουν τις δύο τελευταίες θέσεις μέσω δύο προκριματικών τουρνουά Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το Περιστέρι στο δεύτερο, γνωρίζοντας όμως ότι δε μπορεί να κληρωθεί με την Ένωση.
Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας
1ο γκρουπ
- ΑΕΚ
- Γαλατασαράι
- Χάποελ Χολόν
- Ρίτας Βίλνιους
- Σλάβια Πράγας
- Βόννη
- Ουνικάχα
- Μούρθια
2ο γκρουπ
- Άλμπα Βερολίνου
- Μπανταλόνα
- Σολέ
- Φάλκο Σομπατέλι
- Ναντέρ
- Ρέτζιανα
- Περιστέρι
- Στρασμπούρ
3ο γκρουπ
- Γιουβέντους Ουτένα
- Μπνέι Χερζλίγια
- Ιγκοκέα
- Λέγκια Βαρσοβίας
- Βαρέζε
- Σαμπάχ
- Σπαρτάκ
- Άντβερπ Τζάιαντς
4ο γκρουπ
- Παρντούμπιτσε
- Μπάμπεργκ
- Τσιμπόνα
- Πόρτο
- Μπιλμπάο
- Τραμπζονσπόρ
- Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 1
- Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 2