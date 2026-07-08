Δείτε σε live streaming την κλήρωση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026/27, όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με τέσσερις ομάδες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) πραγματοποιείται η κλήρωση της κανονικής περιόδου και των προκριματικών της διοργάνωσης, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ΑΕΚ και το Περιστέρι, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω των προκριματικών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία και θα ξεκινήσει στις 12:30 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά 30 ομάδες έχουν εξασφαλίσει απευθείας θέση στην κανονική περίοδο, ενώ ακόμη 24 σύλλογοι θα διεκδικήσουν τις δύο τελευταίες θέσεις μέσω δύο προκριματικών τουρνουά Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το Περιστέρι στο δεύτερο, γνωρίζοντας όμως ότι δε μπορεί να κληρωθεί με την Ένωση.

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

  • ΑΕΚ
  • Γαλατασαράι
  • Χάποελ Χολόν
  • Ρίτας Βίλνιους
  • Σλάβια Πράγας
  • Βόννη
  • Ουνικάχα
  • Μούρθια

2ο γκρουπ

  • Άλμπα Βερολίνου
  • Μπανταλόνα
  • Σολέ
  • Φάλκο Σομπατέλι
  • Ναντέρ
  • Ρέτζιανα
  • Περιστέρι
  • Στρασμπούρ

3ο γκρουπ

  • Γιουβέντους Ουτένα
  • Μπνέι Χερζλίγια
  • Ιγκοκέα
  • Λέγκια Βαρσοβίας
  • Βαρέζε
  • Σαμπάχ
  • Σπαρτάκ
  • Άντβερπ Τζάιαντς

4ο γκρουπ

  • Παρντούμπιτσε
  • Μπάμπεργκ
  • Τσιμπόνα
  • Πόρτο
  • Μπιλμπάο
  • Τραμπζονσπόρ
  • Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 1
  • Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 2
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