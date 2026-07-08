Δείτε σε live streaming την κλήρωση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026/27, όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με τέσσερις ομάδες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) πραγματοποιείται η κλήρωση της κανονικής περιόδου και των προκριματικών της διοργάνωσης, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ΑΕΚ και το Περιστέρι, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω των προκριματικών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία και θα ξεκινήσει στις 12:30 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά 30 ομάδες έχουν εξασφαλίσει απευθείας θέση στην κανονική περίοδο, ενώ ακόμη 24 σύλλογοι θα διεκδικήσουν τις δύο τελευταίες θέσεις μέσω δύο προκριματικών τουρνουά Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το Περιστέρι στο δεύτερο, γνωρίζοντας όμως ότι δε μπορεί να κληρωθεί με την Ένωση.

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

ΑΕΚ

Γαλατασαράι

Χάποελ Χολόν

Ρίτας Βίλνιους

Σλάβια Πράγας

Βόννη

Ουνικάχα

Μούρθια

2ο γκρουπ

Άλμπα Βερολίνου

Μπανταλόνα

Σολέ

Φάλκο Σομπατέλι

Ναντέρ

Ρέτζιανα

Περιστέρι

Στρασμπούρ

3ο γκρουπ

Γιουβέντους Ουτένα

Μπνέι Χερζλίγια

Ιγκοκέα

Λέγκια Βαρσοβίας

Βαρέζε

Σαμπάχ

Σπαρτάκ

Άντβερπ Τζάιαντς

4ο γκρουπ