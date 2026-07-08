· Ολυμπιακός

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Γιάννης Χονδρός

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο
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Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Ζαν Μοντέρο, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δομινικανό γκαρντ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ξεχώρισε με τη φανέλα της Βαλένθια σε EuroLeague και ισπανική ACB, έχοντας κατά μέσο όρο 15.2 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 4.5 ανά αγώνα.

Επιπλέον, ο 23χρονος αποτέλεσε μέλος της καλύτερης πεντάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ αναδείχθηκε MVP των Playoffs αλλά και Rising Star, φτάνοντας μέχρι το Final Four της Αθήνας.

Στο εγχώριο πρωτάθλημα έφτασε μέχρι την κατάκτηση με τους «πορτοκαλί», επικρατώντας με 3-1 στη σειρά των τελικών κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν δεδομένη εδώ και αρκετό καιρό, με τον Ολυμπιακό να προλαβαίνει τον ανταγωνισμό και να κάνει δικό του τον χαρισματικό γκαρντ.

Η ανακοίνωση

«Έπιασε» Λιμάνι ο Μοντέρο!Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 03/07/2003

Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Gran Canaria (2019–2024)

Gran Canaria Β (2019–2021)

Overtime Elite (2021–2022)

Real Betis (2023)

Andorra (2023-2024)

Valencia (2024-26)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ισπανίας (2026)

Supercup Ισπανίας (2025)

Ατομικές

Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των Playoffs της Ευρωλίγκας (2026)

Rising Star της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2026)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του EuroCup (2025)

Rising Star του EuroCup (2025)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2025, 2026)

Μέλος της καλύτερης δεύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2024)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2023, 2024, 2025)

Overtime Elite πρώτος σκόρερ (2022)».

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