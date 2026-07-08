Σκληρή απάντηση Αγγελόπουλου προς Ουόκαπ και Ντόρσεϊ

Ο Ζαν Μοντέρο μπορεί να ήταν το κεντρικό όνομα στη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά το πλέον ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης ήταν η απάντηση που έδωσε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος αναφορικά με τις απαιτήσεις που υπάρχουν, για νέες οικονομικές αποδοχές, από συγκεκριμένους παίκτες.

Χωρίς ο εκ των προέδρων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να κατονομάσει παίκτες μίλησε με σκληρά λόγια για παίκτες που όταν κάνουν μια καλή χρόνια ζητάνε τα πάντα, ενώ όταν… σέρνονται δε ζητάνε να πάρουν λιγότερα.

Αναλυτικά η απάντηση του Παναγιώτη Αγγελόπουλου:

«Είναι ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει τις θέσεις μας. Το συμβόλαιο είναι μία συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Αν δει κάποιος την πραγματικότητα των μίντια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονά ζυγά χάνουμε. Υπάρχει μία εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3. Αγνοούνται οι λέξεις μπάτζετ και σάλαρι καπ. Δεν νομίζω ότι αν αρχίσουμε να μοιράζουμε θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει τη Euroleague».