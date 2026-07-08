«Χαλ και Κόβεντρι... γλυκοκοιτάζουν τον Κουλιεράκη»

Το μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, καθώς γερμανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους της Αγγλίας.

Σύμφωνα με την «Wolfsburger Allgemeine Zeitung», ο 22χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει μπει στη μεταγραφική λίστα της Κόβεντρι, η οποία φέρεται να έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής της στην Premier League.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η Κόβεντρι έχει ήδη καταθέσει πρόταση για τον Έλληνα στόπερ, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, στο παιχνίδι της διεκδίκησής του φέρεται να βρίσκεται και η Χαλ, η οποία επίσης επιθυμεί να προσθέσει τον Κουλιεράκη στο ρόστερ της μετά την επιστροφή της στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.