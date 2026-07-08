Παναθηναϊκός: Αποκατάσταση στο Κορωπί - Ανεβάζει ρυθμούς ο Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει του φιλικού με τη Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο (11/7, 21:00).

Οι «πράσινοι» έβαλαν αρκετή ένταση στο σημερινό πρόγραμμα και ξεκίνησαν με προθέρμανση, ενώ συνέχισαν με ασκήσεις κατοχής της μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με στοχευμένες ασκήσεις φυσικής κατάστασης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε θέσης.

Το ευχάριστο νέο ήρθε από τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίο έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και δείχνει ότι μπορεί να υπολογίζεται από τον Τζέικουμπ Νίστρουπ στα δύο τελευταία φιλικά (Γκρασχόπερ, Ραπίντ Βιέννης) πριν από τα προκριματικά του Conference League με την Πάκσι.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης.