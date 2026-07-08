Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και το Onsports δηλώνει ΠΑΡΩΝ στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει «φουντώσει» για τα καλά. O Γιώργος Κυριακόπουλος από το Studio του Onsports και ο Βαγγέλης Πάτας (άγνωστο από που θα εμφανιστεί), στις 15:00 και για μία ώρα ακριβώς, σας μεταφέρουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλη τη δράση μέσα από την εκπομπή «Mundial Mode: On».

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 15:00 με 16:00 το μεσημέρι, οι δύο δημοσιογράφοι του Onsports σας δίνουν ραντεβού για να σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις από τα γήπεδα (και τις εξέδρες) της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό.

Συντονιστείτε…