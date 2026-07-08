BRAND AMBASSADOR ΤΗΣ TOMMY HILFIGER Ο TEAM RESERVE️ DRIVER ΤΗΣ CADILLAC FORMULA 1®, ZHOU GUANYU

 Με βάση τη συνεργασία του με την Cadillac Formula 1® Team,  το brand συνεχίζει μια κληρονομιά υποστήριξης αθλητών, των οποίων η επίδραση ενώνει τη μόδα, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία.

BRAND AMBASSADOR ΤΗΣ TOMMY HILFIGER Ο TEAM RESERVE️ DRIVER ΤΗΣ CADILLAC FORMULA 1®, ZHOU GUANYU
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Η Tommy Hilfiger, που αποτελεί μέρος της PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει τον Zhou Guanyu ως το νεότερο TOMMY HILFIGER Global Brand Ambassador. Ως ο πρώτος οδηγός Formula 1® της Κίνας και μία από τις πιο επιδραστικές σύγχρονες φωνές του motorsport, ο Zhou φέρνει ξεχωριστό προσωπικό στυλ, παγκόσμια απήχηση και μια φρέσκια οπτική στην οικογένεια Tommy.

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“Ο Zhou Guanyu αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά ταλέντων με επιρροή που φτάνει πολύ πέρα από την πίστα,” δήλωσε ο Tommy Hilfiger. “Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το στυλ — με αυτοπεποίθηση, ατομικότητα και αυθεντικότητα. Ανυπομονώ να τον δω να φέρνει αυτή τη σύγχρονη οπτική στο όραμά μας για το ‘Prep Made Current’.”

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς ο Zhou συνεχίζει την πορεία του με την Cadillac Formula 1® Team, όπου υπηρετεί ως Reserve Driver, με την υποστήριξη της TOMMY HILFIGER ως Official Apparel Partner.

“Η μόδα είναι μέρος του DNA μου· μεγάλωσα κατανοώντας ότι τα ρούχα δεν είναι απλώς πρακτικά — είναι μια ολόκληρη γλώσσα,” δήλωσε ο Zhou Guanyu. “Το στυλ είναι μια ευκαιρία να αφηγηθείς την ιστορία σου χωρίς λόγια. Εδώ και δεκαετίες, ο Tommy Hilfiger έχει βοηθήσει να αναδειχθεί η προσωπικότητα πέρα από το κράνος, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η ατομικότητα να γίνει μέρος του αθλήματος. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτής της κληρονομιάς και που εκπροσωπώ το brand εντός και εκτός πίστας.”

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Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη θέση της TOMMY HILFIGER στο σημείο όπου ο αθλητισμός, το στυλ και η σύγχρονη κουλτούρα συναντιούνται. Καθώς το motorsport συνεχίζει να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα παγκοσμίως, η απήχηση του Zhou σε ένα νεότερο κοινό με έντονο ενδιαφέρον για το στυλ διευρύνει την επιρροή του brand. Ακολουθώντας τα βήματα προηγούμενων ambassadors, όπως οι Lewis Hamilton, Checo Pérez, Rafael Nadal και Thierry Henry, η συνεργασία αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση του brand να συνεργάζεται με αθλητικές προσωπικότητες που επηρεάζουν την κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Friends and followers of the brand are invited to join the conversation on social media using #TommyHilfiger, @TommyHilfiger and @zhouguanyu24.

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