Στον Παναιτωλικό και επίσημα ο Μπάσι

Σε μία σπουδαία μεταγραφή προέβη ο Παναιτωλικός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαροκινού, Αμίν Μπάσι.

Ο 28χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με τον «Τίτορμο» έως το 2028, ενώ μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Χιούστον Ντάιναμο του MLS, μετρώντας συνολικά σε 114 συμμετοχές, 21 γκολ και 18 ασίστ.

Η ανακοίνωση

«Ο Αμίν Μπάσι (Amine Bassi) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Είναι Μαροκινής καταγωγής και γεννήθηκε στις 27.11.1997 στη Γαλλία.

Στη Nancy, αφού διακρίθηκε με την ομάδα Β, έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Metz. Παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Barnsley και από τον Ιανουάριο του 2023 αγωνίστηκε στο MLS με τη Houston Dynamo.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»