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Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε «καλωσόρισε» τον εαυτό του κάνοντας ανάρτηση με Λεσόρ (pic)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν κρατιέται και θέλει να αγωνιστεί μαζί με τον Ματίας Λεσόρ.

Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε «καλωσόρισε» τον εαυτό του κάνοντας ανάρτηση με Λεσόρ (pic)
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο να δείχνει... τρελαμένος.

Ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ που υπέγραψε για τρία χρόνια με το «τριφύλλι» αμέσως μετά την ανακοίνωσή του έκανε ποστάρισμα στα social media μαζί με έναν ακόμα συμπατριώτη του που θα βρει στην Ελλάδα.

Ο λόγος για τον Ματίας Λεσόρ, με τον οποίο ο Γιαμπουσέλε έχει συνυπάρξει στην εθνική ομάδα της χώρας του και πλέον θα βρεθούν μαζί και στους «πράσινους».

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