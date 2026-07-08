· Παναθηναϊκός

Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε ως παίκτης του Παναθηναϊκού: «Περήφανος και ενθουσιασμένος»

Ο Γιαμπουσέλε έστειλε το πρώτο του «πράσινο» μήνυμα.

Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε ως παίκτης του Παναθηναϊκού: «Περήφανος και ενθουσιασμένος»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός... πυροδότησε την τέταρτη «βόμβα» του μέσα σε λίγες ώρες, με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να γίνεται κάτοικος Αθήνας.

Ο Γάλλος σταρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του «τριφυλλιού», όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πόσο περύφανος κι ενθουσιασμένος είναι για την προοπτική να αγωνιστεί στους «πράσινους».

Η ανάρτησή του

«Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:26 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα της σεζόν για το φιλικό με τη Ράκοβ

18:13 MUNDIAL

«Σεισμός» στην Αργεντινή: Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ξέπλυμα χρήματος!

18:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα» - Οι πρώτες δηλώσεις του Αλεξίου μετά τη μεταγραφή

18:04 SUPER LEAGUE

Πρώτο «ασπρόμαυρο» μήνυμα του Λίσι: «Περήφανος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου»

17:45 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Παγώνει» του Κρίστιανσεν - Οικονομική υπέρβαση για χαφ

17:22 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τέλος και ο Ντάλιτς από την Εθνική Κροατίας

16:59 EUROLEAGUE

Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε ως παίκτης του Παναθηναϊκού: «Περήφανος και ενθουσιασμένος»

16:55 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της φάσης των «16»

16:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Οι όμιλοι της διοργάνωσης - Οι αντίπαλοι Άρη και ΠΑΟΚ

16:37 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι πρώτες στιγμές του Χρήστου Αλεξίου στα κιτρινόμαυρα! (video)

16:26 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε «καλωσόρισε» τον εαυτό του κάνοντας ανάρτηση με Λεσόρ (pic)

16:24 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επίσημο! Στα «κιτρινόμαυρα» ο Χρήστος Αλεξίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας