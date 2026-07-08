Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε ως παίκτης του Παναθηναϊκού: «Περήφανος και ενθουσιασμένος»

Ο Παναθηναϊκός... πυροδότησε την τέταρτη «βόμβα» του μέσα σε λίγες ώρες, με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να γίνεται κάτοικος Αθήνας.

Ο Γάλλος σταρ έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του «τριφυλλιού», όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πόσο περύφανος κι ενθουσιασμένος είναι για την προοπτική να αγωνιστεί στους «πράσινους».

Η ανάρτησή του

«Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους».