Παναθηναϊκός: «Παγώνει» του Κρίστιανσεν - Οικονομική υπέρβαση για χαφ

Ο Παναθηναϊκός δεν κινείται μόνο σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αλλά και σε εκείνους της ενίσχυσης, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να εξετάζουν περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η μετακίηση του Κρίστιανσεν από τη Λέστερ στους «πράσινους» να δείχνει να χαλάει οριστικά, μιας και η αγγλική ομάδα παραμένει αμετακίνηση στην στάση της.

Συγκεκριμένα οι «αλεπούδες» ζητούν ένα ποσό μεταξύ πέντε κι έξι εκατομμύριων ευρώ για να παραχωρήσουν τον Δανό, την ώρα που η αθηναϊκή ομάδα θέλει να τον αποκτήσει δανεικό με οψιόν αγοράς.

Ο λόγος όπως έχει αναφερθεί και παλαιότερα είναι ότι ο διεθνής αριστερός μπακ ήταν τραυματίας στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν και στο «τριφύλλι» δεν θέλουν να επενδύσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό, ειδικά από την στιγμή που μπορεί να μην έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του και να επανεμφανιστεί στο άμεσο μέλλον.

Έτσι οι άνθρωποι του συλλόγου... στρέφουν την προσοχή τους στις άλλες περιπτώσεις που έχουν εντοπίσει και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις, καθώς τα περιθώρια «στενεύουν» ενόψει των προκριματικών του Conference League με την Πάκσι.

Πάει για δυνατή κίνηση στα χαφ ο Παναθηναϊκός

Από εκεί και πέρα οι «πράσινοι» θα κάνουν κίνηση και στη θέση «8», όπου μετά την άρνηση του Γένσεν να ρίξει τις απαιτήσεις του έχει σταματήσει να απασχολεί την ομάδα.

Όπως προκύπτει ο Παναθηναϊκός θα κάνει μία εξίσου δυνατή κίνηση στη συγκεκριμένη θέση και δεν αποκλείεται να γίνει και μία μικρή υπέρβαση, προκειμένου να αναβαθμιστεί η μεσαία γραμμή.

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, στο «tριφύλλι» δεν υπάρχει διάθεση για βιαστικές κινήσεις, καθώς θέλουν να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί μεν προτεραιότητα για τους «πράσινους», ωστόσο επιθυμία τόσο του Τζέικομπ Νίστρουπ, όσο και των ανθρώπων της ομάδας είναι να επενδύσουν σε έναν ποδοσφαιριστή υψηλής ποιότητας, με προσωπικότητα και δυνατότητα να αλλάξει τις ισορροπίες στον άξονα.