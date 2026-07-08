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Mήνυμα στήριξης του Χέιζ-Ντέιβις στον Σορτς: «Θυμήσου ποιος είσαι»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στη Βαλένθια.

Mήνυμα στήριξης του Χέιζ-Ντέιβις στον Σορτς: «Θυμήσου ποιος είσαι»
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Ο Τι Τζέι Σορτς άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τη Βαλένθια να ανακοινώνει την απόκτησή του. Λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Αμερικανό γκαρντ μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, κάτω από τη δημοσίευση της ισπανικής ομάδας για την ανακοίνωση της μεταγραφής, ο Χέιζ-Ντέιβις σχολίασε: «Θυμήσου ποιος είσαι...», εκφράζοντας τη στήριξή του και ενθαρρύνοντας τον πρώην συμπαίκτη του.

Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις:

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