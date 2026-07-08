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Πρώτο «ασπρόμαυρο» μήνυμα του Λίσι: «Περήφανος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Πρώτο «ασπρόμαυρο» μήνυμα του Λίσι: «Περήφανος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου»
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Το πρώτο του μήνυμα ως προπονητής του ΠΑΟΚ έστειλε ο Αλέσιο Λίσι, πραγματοποιώντας την πρώτη του «ασπρόμαυρη» ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου του Βορρά», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έπειτα από την πολυετή παρουσία του στο ισπανικό ποδόσφαιρο, όπου εργάστηκε σε Μιραντές και Οσασούνα.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Λίσι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Περήφανος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου».

Την ίδια ώρα, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία συνεχίζεται. Η αποστολή θα παραμείνει εκεί έως τις 12 Ιουλίου, όταν και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί το τελικό στάδιο της προετοιμασίας.

https://www.instagram.com/reel/DaiNiG4Iluv/
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