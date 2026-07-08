Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα της σεζόν για το φιλικό με τη Ράκοβ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πολωνική Ράκοβ (19:00), στην Ολλανδία και στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την πρώτη της ενδεκάδας της σεζόν, έστω και ανεπίσημο αγώνα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μάρτινς, Κλέιτον.

Η ενδεκάδα της Ράκοβ: Τρελόφσκι-Ρακόβιτσαν, Σβάρνας, Ρέπκα-Τούντορ, Κοτσέργκιν, Μάκουχ, Κάρλος-Αμεγιάου, Μπρούνες, Πιένκο.