Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα της σεζόν για το φιλικό με τη Ράκοβ
Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το πρώτο φιλικό των Πειραιωτών.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πολωνική Ράκοβ (19:00), στην Ολλανδία και στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την πρώτη της ενδεκάδας της σεζόν, έστω και ανεπίσημο αγώνα.
Αναλυτικά η ενδεκάδα
Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μάρτινς, Κλέιτον.
Η ενδεκάδα της Ράκοβ: Τρελόφσκι-Ρακόβιτσαν, Σβάρνας, Ρέπκα-Τούντορ, Κοτσέργκιν, Μάκουχ, Κάρλος-Αμεγιάου, Μπρούνες, Πιένκο.