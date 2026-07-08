· Κροατία

Μουντιάλ 2026: Τέλος και ο Ντάλιτς από την Εθνική Κροατίας

Παρελθόν από τον πάγκο της Κροατίας ο Ζλάτκο Ντάλιτς.

Μουντιάλ 2026: Τέλος και ο Ντάλιτς από την Εθνική Κροατίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εθνική Κροατίας γυρίζει σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, καθώς ο Ζλάτκο Ντάλιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, ολοκληρώνοντας μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία που διήρκεσε εννέα χρόνια.

Η αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού έρχεται μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέλιξη που οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ντάλιτς είναι ακόμη ένας ομοσπονδιακός προπονητής που αποχωρεί από τη θέση του μετά τη διοργάνωση, ακολουθώντας τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος επίσης ολοκλήρωσε τη θητεία του στην εθνική ομάδα που καθοδηγούσε.

Το μήνυμα του Ντάλιτς

«Ο ρόλος στην εθνική ομάδα απαιτεί πολλές δύσκολες αποφάσεις, αλλά αυτή ήταν σίγουρα η πιο δύσκολη για μένα. Πάντα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να ηγούμαι της εθνικής μου ομάδας, και ότι δεν θα μπορούσα να έχω πιο σημαντική, υπεύθυνη και όμορφη δουλειά από αυτή. Όταν ανέλαβα την εθνική ομάδα, πίστευα τόσο στην ποιότητα των παικτών όσο και στον εαυτό μου, αλλά ποτέ δεν τόλμησα να ονειρευτώ ότι θα πετύχαμε όλα όσα έχουμε πετύχει σε αυτά τα σχεδόν εννέα χρόνια.

Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο περήφανος είμαι για κάθε νίκη, για τις θέσεις σε μεγάλες διοργανώσεις, για τα τρία μετάλλια, για τις μεγάλες βραδιές του κροατικού ποδοσφαίρου όπως αυτή που νικήσαμε την Αγγλία ή τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά πάνω απ' όλα για την ενότητα που πετύχαμε εντός της ομάδας και με τον κροατικό λαό, την οποία είδαμε ιδιαίτερα σε εκείνους τους αξέχαστους εορτασμούς μετά την κατάκτηση παγκόσμιων μεταλλίων».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:26 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα της σεζόν για το φιλικό με τη Ράκοβ

18:13 MUNDIAL

«Σεισμός» στην Αργεντινή: Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ξέπλυμα χρήματος!

18:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα» - Οι πρώτες δηλώσεις του Αλεξίου μετά τη μεταγραφή

18:04 SUPER LEAGUE

Πρώτο «ασπρόμαυρο» μήνυμα του Λίσι: «Περήφανος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου»

17:45 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Παγώνει» του Κρίστιανσεν - Οικονομική υπέρβαση για χαφ

17:22 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τέλος και ο Ντάλιτς από την Εθνική Κροατίας

16:59 EUROLEAGUE

Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε ως παίκτης του Παναθηναϊκού: «Περήφανος και ενθουσιασμένος»

16:55 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της φάσης των «16»

16:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Οι όμιλοι της διοργάνωσης - Οι αντίπαλοι Άρη και ΠΑΟΚ

16:37 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι πρώτες στιγμές του Χρήστου Αλεξίου στα κιτρινόμαυρα! (video)

16:26 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε «καλωσόρισε» τον εαυτό του κάνοντας ανάρτηση με Λεσόρ (pic)

16:24 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επίσημο! Στα «κιτρινόμαυρα» ο Χρήστος Αλεξίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας