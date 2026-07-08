Μουντιάλ 2026: Τέλος και ο Ντάλιτς από την Εθνική Κροατίας

Η εθνική Κροατίας γυρίζει σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, καθώς ο Ζλάτκο Ντάλιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, ολοκληρώνοντας μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία που διήρκεσε εννέα χρόνια.

Η αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού έρχεται μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέλιξη που οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ντάλιτς είναι ακόμη ένας ομοσπονδιακός προπονητής που αποχωρεί από τη θέση του μετά τη διοργάνωση, ακολουθώντας τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος επίσης ολοκλήρωσε τη θητεία του στην εθνική ομάδα που καθοδηγούσε.

Το μήνυμα του Ντάλιτς

«Ο ρόλος στην εθνική ομάδα απαιτεί πολλές δύσκολες αποφάσεις, αλλά αυτή ήταν σίγουρα η πιο δύσκολη για μένα. Πάντα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να ηγούμαι της εθνικής μου ομάδας, και ότι δεν θα μπορούσα να έχω πιο σημαντική, υπεύθυνη και όμορφη δουλειά από αυτή. Όταν ανέλαβα την εθνική ομάδα, πίστευα τόσο στην ποιότητα των παικτών όσο και στον εαυτό μου, αλλά ποτέ δεν τόλμησα να ονειρευτώ ότι θα πετύχαμε όλα όσα έχουμε πετύχει σε αυτά τα σχεδόν εννέα χρόνια.

Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο περήφανος είμαι για κάθε νίκη, για τις θέσεις σε μεγάλες διοργανώσεις, για τα τρία μετάλλια, για τις μεγάλες βραδιές του κροατικού ποδοσφαίρου όπως αυτή που νικήσαμε την Αγγλία ή τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά πάνω απ' όλα για την ενότητα που πετύχαμε εντός της ομάδας και με τον κροατικό λαό, την οποία είδαμε ιδιαίτερα σε εκείνους τους αξέχαστους εορτασμούς μετά την κατάκτηση παγκόσμιων μεταλλίων».