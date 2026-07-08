EuroCup: Οι όμιλοι της διοργάνωσης - Οι αντίπαλοι Άρη και ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (09/07) η κλήρωση της νέας σεζόν του EuroCup, με τους Άρη Betsson και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους του στη διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» τοποθετήθηκαν στον πρώτο όμιλο (Group A), ενώ οι «ασπρόμαυροι» στον τέταρτο (Group D). Συνολικά, οι 32 ομάδες της διοργάνωσης χωρίστηκαν σε οκτώ γκρουπ δυναμικότητας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στο 6ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ αυτή του Αντρέα Τρινκιέρι στο 7ο.

Οι όμιλοι της διοργάνωσης:

Πρώτος Όμιλος:

Λε Μαν

Χαποέλ Ιερουσαλήμ

Μπούργος

Τσεντεβίτα

Ντερτόνα

Άρης Betsson

Ρόστοκ Σίγουλβς

Ρίγα Ζέλι

Δεύτερος Όμιλος:

Τουρκ Τέλεκομ

Κλουζ

Τενερίφη

Βενέτσια

Μάξιμα Ρόμα

Σιαουλιάι

Λόντον Λάιονς

Φρανκφούρτη

Τρίτος Όμιλος:

Μπουργκ

Τόφας

Μπυντούτσνοστ

Tρέντο

Νάπολι

Νεπτούνας

Κέμνιτς

Σλασκ Βρότσλαβ

Τέταρτος Όμιλος:

Μονακό

Μπαχτσεσεχίρ

Μανρέσα

Ουλμ

Ρόμα

Λιετκαμπέλις

ΠΑΟΚ

Μπάλκαν Μπότεβγκαρν