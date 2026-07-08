· Παναθηναϊκός

Ο Λεμπρόν Τζέιμς… ανακοίνωσε τον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό

Με μια φωτογραφία που ο Γάλλος σταρ κάνει poster τον «Βασιλιά» ή ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Λεμπρόν Τζέιμς… ανακοίνωσε τον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια από τις κορυφαίες στιγμές του Γάλλου σούπερ σταρ αποφάσισε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προαναγγείλει την τεράστια μεταγραφή των "πράσινων".

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πόσταρε στα σόσιαλ μίντια τη φωτογραφία με το πόστερ κάρφωμα του Γάλλου πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς, σε αγώνα της Αμερικής με τη Γαλλία και... έκλεισε το μάτι

COMMENTS
LATEST NEWS
18:26 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η πρώτη ενδεκάδα της σεζόν για το φιλικό με τη Ράκοβ

18:13 MUNDIAL

«Σεισμός» στην Αργεντινή: Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ξέπλυμα χρήματος!

18:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα» - Οι πρώτες δηλώσεις του Αλεξίου μετά τη μεταγραφή

18:04 SUPER LEAGUE

Πρώτο «ασπρόμαυρο» μήνυμα του Λίσι: «Περήφανος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου»

17:45 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Παγώνει» του Κρίστιανσεν - Οικονομική υπέρβαση για χαφ

17:22 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τέλος και ο Ντάλιτς από την Εθνική Κροατίας

16:59 EUROLEAGUE

Το πρώτο μήνυμα του Γιαμπουσέλε ως παίκτης του Παναθηναϊκού: «Περήφανος και ενθουσιασμένος»

16:55 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της φάσης των «16»

16:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Οι όμιλοι της διοργάνωσης - Οι αντίπαλοι Άρη και ΠΑΟΚ

16:37 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι πρώτες στιγμές του Χρήστου Αλεξίου στα κιτρινόμαυρα! (video)

16:26 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Γιαμπουσέλε «καλωσόρισε» τον εαυτό του κάνοντας ανάρτηση με Λεσόρ (pic)

16:24 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επίσημο! Στα «κιτρινόμαυρα» ο Χρήστος Αλεξίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας