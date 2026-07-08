Ο Λεμπρόν Τζέιμς… ανακοίνωσε τον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό
Με μια φωτογραφία που ο Γάλλος σταρ κάνει poster τον «Βασιλιά» ή ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε.
Με μια από τις κορυφαίες στιγμές του Γάλλου σούπερ σταρ αποφάσισε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προαναγγείλει την τεράστια μεταγραφή των "πράσινων".
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πόσταρε στα σόσιαλ μίντια τη φωτογραφία με το πόστερ κάρφωμα του Γάλλου πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς, σε αγώνα της Αμερικής με τη Γαλλία και... έκλεισε το μάτι