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Άρης: Άνοιξε ο δρόμος για Ματ Μόργκαν

Η Βίρτους αποχαιρέτησε τον Ματ Μόργκαν.

Άρης: Άνοιξε ο δρόμος για Ματ Μόργκαν
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Ο Ματ Μόργκαν ολοκλήρωσε και τυπικά την παρουσία του στη Βίρτους Μπολόνια, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει την αποχώρησή του και να τον ευχαριστεί για την προσφορά του τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχαιρετά τη Βίρτους έχοντας συμβάλει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας, κλείνοντας με θετικό τρόπο το κεφάλαιο της καριέρας του στην ομάδα της Μπολόνια.

Όλα δείχνουν πως ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Μόργκαν θα είναι ο Άρης. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε πλήρη συμφωνία και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται η επισημοποίηση της συνεργασίας να γίνει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, με τους «κιτρινόμαυρους» να ενισχύουν σημαντικά την περιφερειακή τους γραμμή.

https://www.instagram.com/p/DahtyY8jc1i/
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