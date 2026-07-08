BCL: Όλοι οι όμιλοι της regular season κι οι αντίπαλοι ΑΕΚ, Περιστερίου, Προμηθέα και Κολοσσού
Δείτε αναλυτικά τους οκτώ ομίλους του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026/27 – Αυτοί είναι οι αντίπαλοι ΑΕΚ και Περιστερίου, αλλά κι ο δρόμος των Προμηθέα και Κολοσσού από τα προκριματικά, όπου στο... βάθος υπάρχει ελληνικός «εμφύλιος»
Η κλήρωση της regular season του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (8/7), με τις 32 ομάδες της διοργάνωσης να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στους οκτώ ομίλους.
Η ΑΕΚ, που συμμετείχε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και το Περιστέρι, το οποίο βρισκόταν στο δεύτερο γκρουπ, εκπροσώπησαν το ελληνικό μπάσκετ στην κλήρωση. Παράλληλα, ο Προμηθέας κι ο Κολοσσός διατηρούν τις πιθανότητές τους να βρεθούν στη φάση των ομίλων, εφόσον εξασφαλίσουν την πρόκριση μέσω των προκριματικών.
Το φορμάτ της διοργάνωσης παραμένει αμετάβλητο. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16», ενώ οι δεύτεροι και οι τρίτοι θα αναμετρηθούν στα Play-In, σε σειρές best-of-three που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο, με έπαθλο τα οκτώ εναπομείναντα εισιτήρια. Αντίθετα, οι τέταρτοι κάθε ομίλου ολοκληρώνουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.
Η αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο με τα προκριματικά τουρνουά, ενώ η regular season θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου. Η φάση των ομίλων θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, με τη σκυτάλη να περνά στη συνέχεια στα Play-In στις αρχές του νέου έτους.
Όσον αφορά στα προκριματικά του Basketball Champions League, ο Προμηθέας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Βιέννη, ενώ ο Κολοσσός κληρώθηκε με τη Μανίσα από την Τουρκία στην πρώτη φάση της διαδικασίας. Σε περίπτωση που αμφότεροι ξεπεράσουν το πρώτο εμπόδιο, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στα προημιτελικά του 2ου προκριματικού τουρνουά, σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά και τη συνέχιση της προσπάθειας για μια θέση στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.
Οι όμιλοι του Basketball Champions League
1ος Όμιλος
- Ρίτας
- Ναντέρ
- Σαμπάχ
- Τραμπζονσπόρ
2ος Όμιλος
- Γαλατασαράι
- Στρασμπούρ
- Λέγκια Βαρσοβίας
- Τσιμπόνα
3ος Όμιλος
- ΑΕΚ
- Φάλκο
- Αντβέρπ
- Νικητής 1ου Προκριματικού
4ος Όμιλος
- Μούρθια
- Περιστέρι
- Βαρέζε
- Μπάμπεργκ
5ος Όμιλος
- Ουνικάχα Μάλαγα
- Ρέτζιο Εμίλια
- Γιουβέντους
- Παρντούμπιτσε
6ος Όμιλος
- Χάποελ Χολόν
- Σολέ
- Σπαρτάκ
- Νικητής 2ου Προκριματικού
7ος Όμιλος
- Σλάβια
- Άλμπα Βερολίνου
- Ιγκοκέα
- Μπιλμπάο
8ος Όμιλος
- Βόννη
- Μπανταλόνα
- Μπνέι Χέρτζλιγια
- Πόρτο
Προκριματικά BCL
1ος προκριματικός
1. Λέβιτσε - Βίλπας
2. Μπάκεν Μπέαρς - Λανστέντε Χάμερς Τσβόλε
3. Φρίμπουρκ - Μπατούμι
4. Οραντέα - ΑΕΚ Λάρνακας
Ημιτελικά
5. Νικητής 1 - Νικητής 2
6. Νικητής 3 - Νικητής 4
Τελικός
7. Νικητής 5 - Νικητής 6
2ος προκριματικός
1. Ρίγα - Λαντάου Λάιονς
2. Όπαβα - Ντζίκι Βαρσοβίας
3. Βίρτζμπουργκ - Μάντσεστερ
4. Μπρεογκάν - Ρίλσκι
5. Προμηθέας - Βίεννη
6. Μανίσα - Κολοσσός Ρόδου
7. Μπενφίκα - Λάιονς Γενεύης
8. Ράστα Βέχτα - Ντενιζλί
Προημιτελικά
9. Νικητής 1 - Νικητής 2
10. Νικητής 3 - Νικητής 4
11. Νικητής 5 - Νικητής 6
12. Νικητής 7 - Νικητής 8
Ημιτελικά
13. Νικητής 9 - Νικητής 10
14. Νικητής 11 - Νικητής 12
Τελικός
15. Νικητής 13 - Νικητής 14