Αναβρασμός στη Euroleague με Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό - Τι γράφει η «Marca»

Εκτενή αναφορά στη συμφωνία του Γκέρσον Γιαμπουσέλε με τον Παναθηναϊκό κάνει η «Marca», με τους Ισπανούς παράλληλα να ανοίγουν κι ένα άλλο θέμα.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παραμένει διακαής... πόθος της «βασίλισσας», με τους Ίβηρες να τονίζουν ότι οι Μαδριλένοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα

«Η μεταγραφή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό με συμβόλαιο ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια ενδέχεται να οδηγήσει στην αποχώρηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ από την ομάδα της Αθήνας.

Ο πρώην φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2024) αποφάσισε να αφήσει το NBA έπειτα από δύο σεζόν και να επιστρέψει στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του Hoopshype, ο Γιαμπουσέλε υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της EuroLeague, μαζί με τον συμπαίκτη του, Κέντρικ Ναν.

Ο Γάλλος φόργουορντ κατέκτησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης μία EuroLeague (2023) και δύο πρωταθλήματα Ισπανίας (2022 και 2024), πριν επιστρέψει στο NBA. Αγωνίστηκε με τις Philadelphia 76ers, New York Knicks και Chicago Bulls, έχοντας μέσους όρους 6,2 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 16,1 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Τον Ιανουάριο του 2026 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως το μεγαλύτερο όφελος από την παρουσία του στο NBA ήταν ότι «με έναν χρόνο, η οικογένειά μου εξασφάλισε ισόβια ιατρική κάλυψη».

Τι σημαίνει για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Η επικείμενη άφιξη του Γιαμπουσέλε, η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό, ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη γραμμή των φόργουορντ. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, όμως η προσθήκη του Γάλλου μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρησή του.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, καθώς εξετάζει την επιστροφή του στη Μαδρίτη για να ενισχύσει το ρόστερ του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιαμπουσέλε ούτε για πιθανή αποχώρηση του Χουάντσο από τον Παναθηναϊκό».