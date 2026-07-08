ΠΑΟΚ: «Έκλεισε» ο Σανταμαρία

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα μία μεταγραφή, καθώς τα βρήκε σε όλα με τη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπαπτίστ Σανταμαρία.

Οι Θεσσαλονικείς ασχολήθηκαν εδώ και καιρό με την περίπτωση του 31χρονου χαφ, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Τουρ, Ανζέ, Ρεν και Νις, ενώ αγωνίστηκε για μια σεζόν στην Φράιμπουργκ και την περασμένη σεζόν έπαιξε στη Βαλένθια.

Με την ισπανική ομάδα έπαιξε σε 22 ματς πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δυο ασίστ.