Τελικά, τι δεν χρειάζεσαι για να απολαύσεις το καλοκαίρι;

Ξέρουμε τι δεν χρειάζεται να πάρεις μαζί σου για να περάσεις ωραία το καλοκαίρι

Τελικά, τι δεν χρειάζεσαι για να απολαύσεις το καλοκαίρι;
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Όσο πλησιάζουμε στον Αύγουστο (τι εννοείς ότι έχουμε έναν μήνα ακόμα;), αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, θα μπορούσαμε να πούμε, οι συζητήσεις στο γραφείο για τις άδειες ενώ οι λίστες πάνε και έρχονται. Σε ποια μέρη να πας εκεί που θα βρεθείς, τι να κάνεις, τι να φας, τι να πάρεις μαζί σου, τα κλασικά, κατάλαβες.

Λογικό, θα πεις, είναι κι αυτός ένας τρόπος για να μπεις νωρίτερα σε mood διακοπών. Μαζί σου. Ξέρεις όμως τι θα είχε ενδιαφέρον; Να ακούσουμε μια φορά τι δεν χρειαζόμαστε για να περάσουμε ωραία. Είναι και αυτή μια λίστα, δεν μπορείς να πεις. Πάμε να δούμε;

Δεν χρειάζεσαι τη μισή ντουλάπα

Σηκώνεις τη βαλίτσα σου και είναι σαν να σηκώνεις πέτρες; Αυτό είναι το σημάδι που χρειαζόσουν για να ξανασκεφτείς τι πραγματικά χρειάζεται να πάρεις μαζί σου για λίγες μέρες στο νησί. Πετσέτες και σεντόνια θα έχει εκεί που θα μείνεις (εκτός αν πας για κάμπινγκ, τότε δεν θα έχει), τα ρούχα που πραγματικά χρειάζεσαι είναι λίγα και καλά, όσο για τα παπούτσια, ίσως τα 3 ζευγάρια αθλητικά να είναι υπερβολή. Ξέρουμε ότι δεν θα πας να τρέξεις ή να παίξεις μπάσκετ με την παρέα.

Χωρίς υπερβολή, ένα μεγάλο backpack με τα απολύτως απαραίτητα είναι υπεραρκετό (μια μικρή βαλίτσα, έστω): Μερικά σορτς, λίγες μπλούζες, άντε ένα τζιν και ένα πουκάμισο, ένα μαγιό, σαγιονάρες και ένα ζευγάρι αθλητικά, αντηλιακό, αυτά είναι τα πράγματα που πραγματικά χρειάζεσαι. Α, και Durex. Είτε είσαι με την κοπέλα σου είτε όχι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κυλήσει η μέρα (ή η βραδιά) αλλά πάντα μπορείς να την απολαύσεις στο έπακρο με άνεση. Και κυρίως ασφάλεια. Λογικά είναι αυτονόητο, αλλά στις μέρες μας καλό είναι να λέμε και τα αυτονόητα…

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Δεν χρειάζεσαι ένα κρεβάτι

Το καλοκαίρι δεν είναι για να το περάσεις στους τέσσερις τοίχους ενός δωματίου με air-condition ούτε για να γίνεις ένα με το κρεβάτι, sorry κιόλας. Θέλει θάλασσα, βουτιές, μπιτς βόλεϊ (όχι ρακέτες) ή sup (αν είσαι πιο αθλητικός τύπος), καφέ, βόλτες, φαγητό, συναυλίες, ποτό. Who needs a bed? Όχι εσύ που θες να κάνεις στις καλοκαιρινές σου διακοπές όσα δεν κάνεις στην καθημερινότητά σου. Αυτό είναι και το νόημα, άλλωστε.

Δεν χρειάζεσαι πρόγραμμα

Σίγουρα είναι καλό να ξέρεις σε ποια παραλία θα πας ή σε ποιο μαγαζί θα φας. Δεν είναι όμως ανάγκη να έχεις προγραμματίσει τα πάντα. Οι καλύτερες φάσεις συνήθως ξεκινούν με ένα «πάμε μια βόλτα;» και καταλήγουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι είχες φανταστεί. Μπορεί να βρεθείς τυχαία σε μια παραλία που είδες κατά τύχη στον δρόμο για μια άλλη, σε ένα πάρτυ ή ένα πανηγύρι που ξέρουν μόνο οι ντόπιοι του νησιού και δεν θα διαβάσεις γι’ αυτό σε κάποιο άρθρο ή να κάνεις μια ενδιαφέρουσα γνωριμία εκεί που δεν το περιμένεις. Τα απρογραμμάτιστα είναι τα πιο ωραία. Και είπαμε, να έχεις και ένα Durex μαζί σου, ποτέ δεν ξέρεις τι τροπή μπορεί να πάρουν οι διακοπές. Και για να είναι ευχάριστη αυτή η τροπή, ε πρέπει να είναι και safe για όλους.

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Δεν χρειάζεται να είσαι συνέχεια με το κινητό στο χέρι

Άσε τα άπειρα stories και το περιττό σκρολάρισμα, σε διακοπές είσαι. Η μόνη αποδεκτή χρήση αυτές τις μέρες είναι για μουσική, κανένα (απαραίτητο) τηλέφωνο και για οδηγίες στο Google Maps. Το πιο ωραίο καλοκαίρι είναι όσο λιγότερο ψηφιακό γίνεται. Α, και όσο πιο μακριά από το ξενοδοχείο/δωμάτιο/βάλε ό,τι θες γίνεται. Who needs a bed? Spoiler alert: κανένας. Άντε, και καλές… βουτιές.

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