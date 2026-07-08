Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Η Βραζιλία αποκλείστηκε και οι παίκτες έφυγαν για διακοπές

Η «σελεσάο» ολοκλήρωσε πρόωρα την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, όμως η επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία είχε μια ιδιαίτερη εικόνα, καθώς μόλις ένας διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην πτήση του επαναπατρισμού.

Η Βραζιλία αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του φετινού Μουντιάλ. Η «σελεσάο» αποκλείστηκε από τη Νορβηγία στη φάση των «16», γνωρίζοντας ακόμη μία πρόωρη αποχώρηση από τη διοργάνωση, παρά το ποιοτικό ρόστερ και τις μεγάλες προσδοκίες που τη συνόδευαν.

Το βράδυ της Κυριακής (05/07), λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό, η αποστολή αναχώρησε με προορισμό τη Βραζιλία, ωστόσο η πτήση του επαναπατρισμού είχε μια ασυνήθιστη εικόνα. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που επέστρεψε μαζί με την ομάδα ήταν ο Ντανίλο.

Η απουσία των υπόλοιπων διεθνών οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να ξεκινήσουν άμεσα τις διακοπές τους, εκμεταλλευόμενοι το περιορισμένο διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι, ο καθένας ακολούθησε διαφορετικό προορισμό, με τον Κάρλο Αντσελότι να ταξιδεύει, μεταξύ άλλων, στο Βανκούβερ.

Στην πτήση, εκτός από τον Ντανίλο, επέβαιναν μέλη του προπονητικού επιτελείου και του επιτελείου υποστήριξης της «σελεσάο», καθώς και ο τερματοφύλακας Λέο Νανέτι, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ.