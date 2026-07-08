· Βραζιλία

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Η Βραζιλία αποκλείστηκε και οι παίκτες έφυγαν για διακοπές

Λίγο… πρέπει να ενόχλησε τους παίκτες της Βραζιλίας ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Η Βραζιλία αποκλείστηκε και οι παίκτες έφυγαν για διακοπές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «σελεσάο» ολοκλήρωσε πρόωρα την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, όμως η επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία είχε μια ιδιαίτερη εικόνα, καθώς μόλις ένας διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην πτήση του επαναπατρισμού.

Η Βραζιλία αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του φετινού Μουντιάλ. Η «σελεσάο» αποκλείστηκε από τη Νορβηγία στη φάση των «16», γνωρίζοντας ακόμη μία πρόωρη αποχώρηση από τη διοργάνωση, παρά το ποιοτικό ρόστερ και τις μεγάλες προσδοκίες που τη συνόδευαν.

Το βράδυ της Κυριακής (05/07), λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό, η αποστολή αναχώρησε με προορισμό τη Βραζιλία, ωστόσο η πτήση του επαναπατρισμού είχε μια ασυνήθιστη εικόνα. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που επέστρεψε μαζί με την ομάδα ήταν ο Ντανίλο.

Η απουσία των υπόλοιπων διεθνών οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να ξεκινήσουν άμεσα τις διακοπές τους, εκμεταλλευόμενοι το περιορισμένο διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι, ο καθένας ακολούθησε διαφορετικό προορισμό, με τον Κάρλο Αντσελότι να ταξιδεύει, μεταξύ άλλων, στο Βανκούβερ.

Στην πτήση, εκτός από τον Ντανίλο, επέβαιναν μέλη του προπονητικού επιτελείου και του επιτελείου υποστήριξης της «σελεσάο», καθώς και ο τερματοφύλακας Λέο Νανέτι, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:41 SUPER LEAGUE

Στον Παναιτωλικό και επίσημα ο Μπάσι

15:18 MVP

Η Red Bull BORA hansgrohe αποκάλυψε τη νέα εμφάνιση του Tour de France

15:16 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Άνοιξε ο δρόμος για Ματ Μόργκαν

15:14 MVP

BRAND AMBASSADOR ΤΗΣ TOMMY HILFIGER Ο TEAM RESERVE️ DRIVER ΤΗΣ CADILLAC FORMULA 1®, ZHOU GUANYU

14:59 EUROLEAGUE

«Βόμβα» Παναθηναϊκού και Γιαννακόπουλου: Στα «πράσινα» ο Γιαμπουσέλε

14:50 MUNDIAL

«Mundial Mode: On»: Κυριακόπουλος και Πάτας για επική ανατροπή Αργεντινής και προημιτελικά

14:21 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Τελειώνει του Αλεξίου – Ξεκίνησε προπονήσεις ο νεαρός αμυντικός

14:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χαλ και Κόβεντρι... γλυκοκοιτάζουν τον Κουλιεράκη»

13:56 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αποκατάσταση στο Κορωπί - Ανεβάζει ρυθμούς ο Ντε Φράι

13:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Όλοι οι όμιλοι της regular season κι οι αντίπαλοι ΑΕΚ, Περιστερίου, Προμηθέα και Κολοσσού

13:41 GREEK BASKET LEAGUE

Σκληρή απάντηση Αγγελόπουλου προς Ουόκαπ και Ντόρσεϊ

13:38 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Κάαν Κάιρινεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας