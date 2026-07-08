Χαμός επικράτησε σ’ όλην την χώρα μετά την πρόκριση της Αργεντινής στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 .

Οι φίλοι της Αργεντινής βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες αμέσως μετά το νικητήριο γκολ απέναντι στην Αίγυπτο, πανηγυρίζοντας την επικράτηση με 3-2.

Το νικητήριο γκολ της Αργεντινής για το τελικό 3-2 απέναντι στην Αίγυπτο προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας.

Χιλιάδες φίλοι της Αργεντινής ξεχύθηκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, πανηγυρίζοντας με ένταση τη σημαντική νίκη της ομάδας τους επί της Αιγύπτου και το τελικό 3-2.