Επίσημο: Παρελθόν από την Πορτογαλία ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ

Η ήττα από την Ισπανία και ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτέλεσαν το τέλος εποχής για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στον πάγκο της Πορτογαλίας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας με τον 52χρονο τεχνικό, επιβεβαιώνοντας το «διαζύγιο» που είχε προαναγγείλει ο ίδιος λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της «Σελεσάο» από την Ισπανία (1-0) στη φάση των «16».

Ο Ισπανός προπονητής αποχωρεί έπειτα από τρεισήμισι χρόνια παρουσίας στον πάγκο της εθνικής ομάδας, διάστημα στο οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του Nations League το 2025, χωρίς όμως να καταφέρει να οδηγήσει την Πορτογαλία σε μια μεγάλη επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ανακοίνωση

«Το συμβόλαιο μεταξύ της FPF και του εθνικού προπονητή ολοκληρώθηκε αυτή την Τετάρτη. Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει ότι η συμβατική σχέση με τον εθνικό προπονητή, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, και το τεχνικό του επιτελείο έληξε επίσημα αυτή την Τετάρτη.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ευχαριστεί τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και το τεχνικό του επιτελείο για τον επαγγελματισμό τους τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, αλλά και για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευση με την οποία αγκάλιασαν το πρότζεκτ, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο σεβάστηκαν πάντα τη χώρα και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εργάζεται ήδη για την πρόσληψη του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, με στόχο να συνεχιστεί η φιλοδοξία και η κουλτούρα νικών που πρέπει να καθοδηγούν πάντα την εθνική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει».