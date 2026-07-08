Κομνηνός: «Δύο από τις ομάδες του φετινού BCL θα βρεθούν στο NBA Europe»

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 2026-27 του Basketball Champions League έχει ξεκινήσει, με την κλήρωση των προκριματικών και της φάσης των ομίλων να σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη χρονιάς με υψηλές προσδοκίες για τη διοργάνωση.

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου, ο διευθύνων σύμβουλος του BCL, Πάτρικ Κομνηνός, αναφέρθηκε στην 11η έκδοση της διοργάνωσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το επίπεδο ανταγωνισμού θα είναι ακόμη υψηλότερο.

Όπως τόνισε, δύο ομάδες που θα συμμετάσχουν στη φετινή σεζόν του BCL θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο NBA Europe από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στο πλαίσιο της νέας διοργάνωσης που σχεδιάζεται μέσα από τη συνεργασία της FIBA με το NBA.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Είναι η αρχή του NBA Europe που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027 και θα δοθεί η ευκαιρία σε δύο από τις ομάδες που βρίσκονται εδώ να έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην πρώτη διοργάνωση του NBA Europe. Είναι κάτι σημαντικό για εμάς και μας οδηγεί τα τελευταία χρόνια μέσα από τις αρχές του αθλητισμού, να κερδίσεις την ευκαιρία σου να βρεθείς στο κορυφαίο επίπεδο.

Είναι μέρος της φυσικής διαδικασίας που εμείς ονομάζουμε πυραμίδα του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Η ευκαιρία από το τοπικό επίπεδο να αναπτυχθείς σταδιακά και να βρεθείς στο κορυφαίο επίπεδο διεθνών διοργανώσεων».