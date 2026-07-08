«Στο... στόχαστρο του Ατρομήτου ο Μπιάνκο»

Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ατρόμητου βρίσκεται ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ιταλία.

Ο 24χρονος χαφ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από τη Φιορεντίνα, φέρεται να εξετάζει τις επόμενες επιλογές της καριέρας του.

Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα «laviola.it», που καλύπτει το ρεπορτάζ της Φιορεντίνα, ο Ατρόμητος συγκαταλέγεται στις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μπιάνκο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ιταλός μέσος έχει δεχθεί προτάσεις τόσο από την ελληνική ομάδα όσο και από τη Λας Πάλμας, εξετάζοντας προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές πριν λάβει την τελική του απόφαση.

Ο Μπιάνκο αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα, καταγράφοντας συνολικά 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, συνέβαλε και στο επιθετικό κομμάτι, σημειώνοντας δύο γκολ κατά τη διάρκεια της σεζόν.