Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η φάση των «16» ολοκληρώθηκε στο Παγκόσμιο και από αύριο αρχίζουν οι προημιτελικοί αγώνες.

Την Πέμπτη, στις 23:00, γίνεται ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο.

Την Παρασκευή, στις 22:00, παίζουν η Ισπανία με το Βέλγιο.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:00) αρχίζει το παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία και η αυλαία της προημιτελικής φάσης πέφτει στις 04:00 το πρωί της ίδιας μέρας με την αναμέτρηση Αργεντινή-Ελβετία.

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Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι και οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τους δύο πρώτους προημιτελικούς:

Γαλλία-Μαρόκο (Πέμπτη, 23:00)

Να σκοράρει: Nτεμπελέ Ουσμάν

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Γαλλία να κερδίσει & Οver 5.5 Γαλλία κόρνερ

Ισπανία-Βέλγιο (Παρασκευή, 22:00)

Να σκοράρει: Γιαμάλ Λαμίν

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών : 1-0, 2-0 ή 3-0

Over 0.5 Ισπανία γκολ & Over 6.5 Ισπανία κόρνερ

Ισπανία να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ