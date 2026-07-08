Ώρα κλήρωσης στο BCL - Αυτά είναι τα γκρουπ δυναμικότητας

Το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της κανονικής περιόδου και των προκριματικών της διοργάνωσης, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ΑΕΚ και το Περιστέρι, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω των προκριματικών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία και θα ξεκινήσει στις 12:30 ώρα Ελλάδας, ενώ θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το κανάλι του BCL στο YouTube.

Συνολικά 30 ομάδες έχουν εξασφαλίσει απευθείας θέση στην κανονική περίοδο, ενώ ακόμη 24 σύλλογοι θα διεκδικήσουν τις δύο τελευταίες θέσεις μέσω δύο προκριματικών τουρνουά

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το Περιστέρι στο δεύτερο, γνωρίζοντας όμως ότι δε μπορεί να κληρωθεί με την ΑΕΚ.

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

ΑΕΚ

Γαλατασαράι

Χάποελ Χολόν

Ρίτας Βίλνιους

Σλάβια Πράγας

Τέλεκομ Μπον

Ουνικάχα

Μούρθια

2ο γκρουπ

Άλμπα Βερολίνου

Χοβεντούτ Μπανταλόνα

Σολέ

Φάλκο Σομπατέλι

Ναντέρ

Ρέτζιανα

Περιστέρι

Στρασμπούρ

3ο γκρουπ

Γιουβέντους Ουτένα

Μπνέι Χερζλίγια

Ιγκοκέα

Λέγκια Βαρσοβίας

Βαρέζε

Σαμπάχ

Σπαρτάκ

Άντβερπ Τζάιαντς

4ο γκρουπ

Παρντούμπιτσε

Μπάμπεργκ

Τσιμπόνα

Πόρτο

Μπιλμπάο

Τραμπζονσπόρ

Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 1

Νικητής Προκριματικού Τουρνουά 2