Συνεχίζει στη Φενέρμπαχτσε ο Σίλβα

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κρις Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με την τουρκική ομάδα.

Κάτοικος Πόλης θα παραμείνει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Κρις Σίλβα. Η Φενέρ μετά τις ανανεώσεις συμβολαίων με τους Μέλι και Χόρτον - Τάκερ επέκτεινε την συνεργασία της και με τον Κρις Σίλβα.

Σε 16 παιχνίδια με την ομάδα το Γιασικεβίτσιους στην Euroleague ο Σίλβα είχε 4.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ ανά 8’42” συμμετοχής.