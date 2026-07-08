Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/07) - «Παιχταράδες και legends»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (08/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/07) - «Παιχταράδες και legends»
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Στο… φουλ δουλεύουν οι «μηχανές» στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της νέας σεζόν, καθώς οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν «Παιχταράδες και legends», μια και την Τρίτη (07/07) έφτασαν οι Μπάντιο και Μπόνγκα, ενώ ανακοινώθηκε και η επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Από εκεί και πέρα, «Και οι θεοί κλαίνε» μετά την τρομερή ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο και την πρόκρισή της, ενώ ο Κάιρινεν «Υπέγραψε και γκάζωσε» στην ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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