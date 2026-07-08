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Ώρα Eurocup για ΠΑΟΚ και Άρη

Στις 13:45 ώρα Ελλάδας θ πραγματοποιηθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, στη Βαρκελώνη, με τις δύο ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. 

Ώρα Eurocup για ΠΑΟΚ και Άρη
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Ώρα Ευρώπης για ΠΑΟΚ και Άρη καθώς σήμερα το μεσημέρι οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τη νέα σεζόν του Eurocup.

Στην κλήρωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:45 στη Βαρκελώνη, θα βρεθεί από πλευράς ΠΑΟΚ ο Sports Director της ομάδας, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη, ενώ από πλευράς Άρη το «παρών» θα δώσουν ο General Manager Νίκος Ζήσης, ο επιχειρησιακός διευθυντής Βύρων Αντωνιάδης και ο διευθύνων σύμβουλος Αγαπητός Διακογιάννης.

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