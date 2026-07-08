Ώρα Eurocup για ΠΑΟΚ και Άρη
Στις 13:45 ώρα Ελλάδας θ πραγματοποιηθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, στη Βαρκελώνη, με τις δύο ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.
Ώρα Ευρώπης για ΠΑΟΚ και Άρη καθώς σήμερα το μεσημέρι οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τη νέα σεζόν του Eurocup.
Στην κλήρωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:45 στη Βαρκελώνη, θα βρεθεί από πλευράς ΠΑΟΚ ο Sports Director της ομάδας, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη, ενώ από πλευράς Άρη το «παρών» θα δώσουν ο General Manager Νίκος Ζήσης, ο επιχειρησιακός διευθυντής Βύρων Αντωνιάδης και ο διευθύνων σύμβουλος Αγαπητός Διακογιάννης.