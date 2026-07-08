Ώρα Eurocup για ΠΑΟΚ και Άρη

Ώρα Ευρώπης για ΠΑΟΚ και Άρη καθώς σήμερα το μεσημέρι οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τη νέα σεζόν του Eurocup.

Στην κλήρωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:45 στη Βαρκελώνη, θα βρεθεί από πλευράς ΠΑΟΚ ο Sports Director της ομάδας, Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη, ενώ από πλευράς Άρη το «παρών» θα δώσουν ο General Manager Νίκος Ζήσης, ο επιχειρησιακός διευθυντής Βύρων Αντωνιάδης και ο διευθύνων σύμβουλος Αγαπητός Διακογιάννης.