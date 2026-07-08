Επίσημο: Νέος προπονητής της Φούλαμ ο Αρμπελόα

Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον έμπειρο προπονητή. 

Επίσημο: Νέος προπονητής της Φούλαμ ο Αρμπελόα
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Το τελευταίο διάστημα αποτελούσε κοινό μυστικό αλλά όσο δεν ερχόταν η επίσημη ανακοίνωση από τον αγγλικό σύλλογο άπαντες τηρούσαν στάση αναμονής.

Πλέον είναι και επίσημο. Ο Αλβάρο Αρμπελόα είναι ο νέος τεχνικός της Φούλαμ και ο άνθρωπος που θα την... οδηγήσει στην επόμενη σελίδα της.

Το όνομα του είχε ακουστεί εδώ και αρκετό καιρό για τους «κότατζερς» και από τη στιγμή που αποχώρησε από την ομάδα ο Μάρκο Σίλβα και η θέση έμεινε κενή, ήταν ο βασικός υποψήφιος.

Ο Αρμπελόα θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη Φούλαμ απέναντι στην Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο, τον άνθρωπο τον οποίο αντικατέστησε στη Ρεάλ Μαδρίτης!

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