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Ολυμπιακός: Πρώτο φιλικό με Ράκοβ - Η ώρα και το κανάλι

Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν το πρώτο τους τεστ προετοιμασίας κόντρα στη Ράκοβ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα.

Ολυμπιακός: Πρώτο φιλικό με Ράκοβ - Η ώρα και το κανάλι
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Το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας δίνει το απόγευμα της Τετάρτης (08/07) ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας τη Ράκοβ.

Ύστερα από αρκετές ημέρες εντατικών προπονήσεων, οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται το απόγευμα της Τετάρτης (08/07) στο πρώτο τους φιλικό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του και να προχωρήσει στις πρώτες δοκιμές σε συνθήκες αγώνα.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να μοιράσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες, συμπεριλαμβανομένων και των νεαρών ποδοσφαιριστών. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μόλις δύο προπονήσεις με τους Πειραιώτες.

Από την πλευρά της, η Ράκοβ βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας της, καθώς σε δύο εβδομάδες θα αντιμετωπίσει τη Βαλέτα στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο ρόστερ της πολωνικής ομάδας βρίσκεται και ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, Στράτος Σβάρνας.

Η σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοβ έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (08/07) στις 19:00. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

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